Дзержинец Андрей Вдовин понесёт знамя сборной России на Паралимпиаде в Токио. ФОТО: Паралимпийский комитет России

Спортсмен-паралимпиец, уроженец города Дзержинска Нижегородской области Андрей Вдовин понесёт знамя российской сборной на Паралимпиаде в Токио 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

Андрей Вдовин – заслуженный мастер спорта России, десятикратный чемпион мира по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

– Выбор знаменосцев был весьма затруднительный, ведь в команде много спортсменов, достойных для этой роли – 90 Заслуженных мастеров спорта и 94 Мастера спорта международного класса, 11 чемпионов Паралимпийских игр, – обратили внимание в ведомстве. – При утверждении кандидатур мы ориентировались на спортивные достижения, уровень подготовки к Играм и возможность принять участие в церемонии открытия. Спортсмены, которые выступают на следующий день после открытия традиционно не посещают церемонию.

Вместе с Андреем Вдовиным знамя российской сборной понесёт Елена Паутова – заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка и трёхкратный бронзовый призёр Паралимпийских игр по лёгкой атлетике спорта слепых, представляет город Уфу (Республика Башкортостан).

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