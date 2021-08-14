Нижегородцев приглашают на субботник к 800-летию города

Нижегородцев приглашают выйти на общегородской субботник, чтобы привести улицы в порядок к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на РИК НРО "Единая Россия".
Субботники пройдут сегодня, 14 августа, во всех районах города. Помимо местных жителей, в уборке поучаствуют волонтёры, депутаты и нижегородские бизнесмены.
Адреса проведения субботников:
- улица Берёзовская, 102 (Московский район);
- улица Ефремова, 17Б (Сормовский район);
- Берёзовая роща, Сортировочное озеро, пляж после конноспортивной школы (Канавинский район);
- улица Черниговская, территория под метромостом (Нижегородский район);
- Щёлковский хутор, территория напротив академии "МВД" (Приокский район);
- проходная зона, улица Перекопская, 10 (Ленинский район);
- улица Горловская, 11 (Советский район).
Депутат Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев подчеркнул, что после проведения такой масштабной подготовки к 800-летию областного центра необходимо навести финальную чистоту.
Сделать город чище, по мнению депутата от "Единой России" Андрея Тарасова, можно только общими усилиями.
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