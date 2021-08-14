Строительство станции "Ярмарка" предусмотрено проектом развития нижегородского метро

Строительство станции "Ярмарка" предусмотрено в проекте развития нижегородского метрополитена. Об этом сообщили в GiperNN на ссылкой на МКУ "ГУММиД".
Станция "Ярмарка" может быть построена в случае продления Сормовско-Мещерской линии от "Московской" до станции "Волга". Но на данном этапе проект не предусматривает архитектурно-планировочных и конструктивных решений новой станции, как отметили в нижегородском Главном управлении по ремонту и строительству метрополитена, мостов и дорожных сетей.
– Никаких сооружений станционного комплекса, кроме участков перегонных тоннелей, в настоящее время нет. Перегонные тоннели успешно эксплуатируются МП "Нижегородское метро", – пояснили в ГУММиД.
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