Улицу Короленко перекроют в Нижнем Новгороде 14 августа. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Улицу Короленко в Нижнем Новгороде перекроют 14 августа. Это касается участка дороги от дома №16 до улицы Новой. Данными на этот счёт поделились в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничение будет действовать с 17:00 до 20:00 14 августа.

– Объехать перекрытую зону можно будет по прилегающим улицам, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента призывают нижегородских автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие улицы будут перекрыты на 800-летие Нижнего Новгорода. Временные меры затронут семь районов города.

Также стало известно, что ремонт дороги на Варварской завершится в ближайшие три-четыре дня.

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