Аварийное здание сносят на улице Рождественской

Фото: Правительство Нижегородской области

Заброшенное здание кафе начали сносить в центре Нижнего Новгорода 12 августа, сообщили в региональном минимущества.

Аварийное здание на улице Рождественской, 10 стояло нетронутым более 20 лет. Межведомственная комиссия оценила состояние объекта и пришла к выводу, что здание представляет угрозу для окружающих, так как велика вероятность его обрушения.

-Согласно заключению строительной экспертизы от 25 декабря 2020 года аварийное техническое состояние здания создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей. Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижнего Новгорода был введен режим чрезвычайной ситуации на участке, где расположено аварийное здание, -говорится в сообщении.

В феврале текущего года было принято решение реквизировать объект и земельный участок под ним в собственность региона. С собственником велись переговоры о добровольной передаче.

10 августа региональное минимущества заключило с собственником здания соглашение о порядке уплаты рыночной стоимости реквизированной недвижимости. На следующий день объекты недвижимости были зарегистрированы в собственности региона, что позволило произвести демонтажные работы.