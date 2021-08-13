Ремонт дорог на улицах Ульянова и Варварской завершается в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Ремонт дорог на улицах Ульянова и Варварской в Нижнем Новгороде практически завершён. Его провели в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД). Об этом сообщил директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву во время проверки объектов.

– Готовность по улице Варварской составляет 95-98%. Осталось нанести разметку, обозначить пешеходные переходы, поставить необходимое количество дорожных знаков и исправить мелкие недоделки: подрезать плитку, восстановить часть фасадов. В течение трёх-четырёх дней все работы закончим, – заверил Андрей Левдиков.

Юрий Шалабаев добавил: подрядчики приложили все усилия, чтобы доставить горожанам как можно меньше неудобств и закончить работы быстрее, но при этом не в ущерб качеству.

– Теперь улица прослужит долгие годы, она на гарантии. Теплоэнерго и Водоканал отремонтировали здесь свои коммуникации, сделан ремонт фасадов, в рамках проекта "Чистое небо" убрали все воздушные коммуникации, кроме контактной сети для электротранспорта. Интересное цветовое решение получилось с брусчаткой, устроены пандусы для людей с ограниченными возможностями, – перечислил мэр.

А также подтвердил, что на Ульянова полностью отремонтировали тротуары, продолжают асфальтировать проезжую часть, в перспективе нанесут разметку. Воздушные коммуникации там в том числе убрали – теперь они пролегают под землёй.

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