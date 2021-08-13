Дзержинские паралимпийцы в режиме видеоконференции рассказали о своих планах на Игры в Токио

Через десять дней в Токио начнутся Летние Паралимпийские игры, в которых примут участие четыре дзержинских спортсмена – легкоатлеты Андрей Вдовин и Дмитрий Сафронов и пловцы Никита Казачинер и Даниил Смирнов. Сегодня, в преддверии стартов, с юношами и их родителями в онлайн-формате встретились председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, глава города Дзержинска Иван Носков и заместитель председателя Думы города Дзержинска Александр Парамонов.

«Прежде всего, хотелось бы обратиться к тренерам и родителям: спасибо вам за то, что воспитали таких сильных парней, которыми гордится весь Дзержинск, вся Нижегородская область и вся Россия! Далеко не каждый город может похвастаться своим представительством на Паралимпийских играх. Спасибо и за то, что не оставили родной Дзержинск, здесь живете, работаете и помогаете ребятам найти себя в спорте. Спортсменам на предстоящих Играх хочу пожелать удачи и уверенности. Самое главное вы уже сделали – вы на Паралимпиаде, и мы гордимся и будем вами гордиться вне зависимости от результатов. И, конечно, ждать вас домой», - сказал глава города Иван Носков.

Кроме этого, вчера стало известно, что легкоатлет Андрей Вдовин вместе с Еленой Паутовой, представляющей Республику Башкортостан, станет знаменосцем сборной России на церемонии открытия Паралимпийских игр. «Спасибо паралимпийскому комитету за то, что выбрали меня. Попасть на Паралимпиаду - это уже достижение для любого спортсмена. Я очень горд от того, что мне оказано такое доверие, и рад невероятно! Мы постараемся никого не подвести не только на открытии, но и своими результатами», - отметил Андрей.

«Я горжусь знакомством с вами, восхищаюсь вашим упорством. Желаю достигнуть тех целей, которые ставите перед собой. Пусть в Токио вам сопутствует удача! Когда будете выступать на соревнованиях, обязательно помните, что мы, ваши земляки, в эти минуты будем смотреть соревнования и поддерживать вас», - сказал заместитель председателя Думы города Дзержинска Александр Парамонов.

Родители Андрея Вдовина – Николай Александрович и Елена Вячеславовна – также приняли участие во встрече. «Передать те эмоции, которые мы испытываем вот уже на протяжении нескольких дней, – невозможно. Мы очень гордимся своим сыном и всеми ребятами-паралимпийцами из Дзержинска. Обязательно будем смотреть все соревнования, болеть, переживать и мысленно поддерживать каждого из них. И, конечно, благодарим наших замечательных тренеров – Галину Николаевну и Юрия Алексеевича, ангелов-хранителей наших ребят», - поделились родители Андрея Вдовина. Во встрече также приняла участие вся семья Никиты Казачинера, в настоящее время находящегося дома в Дзержинске, мама Дмитрия Сафронова Елена Юрьевна и родители Даниила Смирнова Алексей Витальевич и Валентина Михайловна.

Напомним, Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта из 22-х, включенных в программу Игр.