22 млн рублей направили на реставрацию фасадов Усадьбы Рукавишниковых в Нижнем Новгороде

22 млн рублей направили на реставрацию фасадов Усадьбы Рукавишникова в Нижнем Новгороде. ФОТО: Центр 800

На реставрацию фасадов Усадьбы Рукавишниковых на Верхневолжской набережной Нижнего Новгорода направили 22 миллиона рублей. Главное здание Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника преобразилось к 800-летию города. Средства на восстановление фасадов выделили из регионального и федерального бюджетов, по словам нижегородского министра культуры Олега Берковича.

– Усадьба Рукавишниковых – это уникальный памятник архитектуры Нижнего Новгорода, построенный в стиле итальянского палаццо, – отметил министр. – Фасад поддерживали в хорошем состоянии, но комплексной реставрации не было около десяти лет. К 800-летию города здание не просто покрасили, его укрепили растворами и защитными составами, провели здесь большую работу. Теперь наша драгоценная жемчужина открывается перед гостями и жителями во всей своей красоте.

Объект культурного наследия приобрёл ухоженный вид также по программе "Реставрация 800". Подрядчик ООО "Фрегат" отреставрировал фасады, балконы, лепнину, арки, каменный забор и выездные ворота.

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