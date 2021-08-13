«ЛУКОЙЛ» - это социальная ответственность

12 августа ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») организовало круглый стол на тему «Деятельность ПАО «ЛУКОЙЛ в области корпоративной социальной ответственности». Мероприятие прошло в Торгово-промышленной палате Нижегородской области.

В работе круглого стола приняли участие представители Компании «ЛУКОЙЛ», исполнительных и законодательных органов власти региона, а также некоммерческих организаций, общественных объединений, муниципальных и бюджетных учреждений – всех тех, чьи значимые инициативы неоднократно получали поддержку ЛУКОЙЛа.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина отметила командную работу Компании, сотрудники которой ощущают себя частью «семьи ЛУКОЙЛ». Компания участвует в различных сферах жизни региона, на постоянной основе осуществляет поддержку гражданских инициатив, принимает активное участие в законотворческой деятельности. По ее словам, «ЛУКОЙЛ» явился инициатором традиции поддержки социальных инициатив в регионе. Выражая позицию Законодательного Собрания, Ольга Щетинина подчеркнула готовность продолжать партнерство с Компанией «ЛУКОЙЛ» на благо развития региона и его жителей.

Важность вопросов экологической открытости ПАО «ЛУКОЙЛ» отметил Владислав Атмахов, председатель Комитета по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Нижегородской области. Он также подчеркнул, что «ЛУКОЙЛ» одним из первых в регионе построил современные очистные сооружения. «Предприятие выпускает современное высокоочищенное топливо, которое по результатам многочисленных проверок ни разу не нарушило требований к очистке», – добавил спикер.

Работа в сфере экологии, социальная поддержка, а также целый ряд культурных, образовательных, спортивных проектов, реализующихся в Нижегородской области при самом активном участии ПАО «ЛУКОЙЛ» – всё это вошло в большой доклад Компании о своей деятельности в области корпоративной социальной ответственности. Много говорили о работе ЛУКОЙЛа в период пандемии и о постепенном выходе из такой непростой ситуации. При этом оказывать всестороннюю поддержку как некоммерческим организациям и общественным объединениям, так и конкретным людям Компания не прекращала, помогая реализовывать массу значимых для развития региона программ и социальных проектов.

«Благотворительная деятельность – важная часть работы Компании «ЛУКОЙЛ» и ее корпоративной культуры. И наше многолетнее сотрудничество с некоммерческими организациями, общественными объединениями, учреждениями культуры, образования, спорта – тому яркое подтверждение. Что особенно важно, это не разовая, а системная поддержка и помощь», – сказал заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» по связям с общественностью Антон Гребень.

Это отмечали в ответном слове представители общественных организаций, некоммерческих объединений, учреждений сферы образования – все, кому Компания «ЛУКОЙЛ» на постоянной основе оказывает такую поддержку.

«Самое главное в нашей совместной работе с ПАО «ЛУКОЙЛ» – что мы можем делать свои маленькие шаги на конкретной территории при помощи Компании, которая сама демонстрирует образец высокой социальной корпоративной ответственности и помогает учреждениям, у которых без ее поддержки не было бы возможности реализовать такие значимые инициативы», – уверена руководитель Благотворительного экологического фонда «Цивилизация» Светлана Васильева.