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Новости компаний13 августа 2021 16:54

Пять точек на карте России, которые точно стоит посетить

Мы узнали куда поехать, чтобы сделать путешествие реально классным
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Пять точек на карте России, которые точно стоит посетить

Пять точек на карте России, которые точно стоит посетить

Август – идеальное время, чтобы отправится в соседний город на выходные или открыть для себя другой конец страны во время отпуска. Тем более в России точно есть, что изучить и о чем рассказывать своим друзьям. Подключайтесь и путешествуйте по стране вместе с Билайн, в поездке стоимость звонков и интернета будет как дома*. А пока мы расскажем, куда точно стоит поехать и почему.

Никола-Ленивец

Никола-Ленивец — это арт-парк, который находится вокруг крохотной деревни на берегу реки Угры в Калужской области. В живописном природном ландшафте представлена большая коллекция произведений современного искусства и архитектуры. Вряд ли кто-то откажется от фотографии в таком необычном месте, а тарифы Билайн позволят не зависеть от местного WI-FI и выкладывать фото прямо с места событий.

Казань

Для знакомства с Казанью достаточно одного-двух дней, но потом обязательно захочется вернуться снова. Чтобы прочувствовать атмосферу города, стоит прогуляться по уютным улочкам, где древние мечети, старинные дома с резными ставнями и белокаменный кремль соседствуют с современными постройками. А еще в Казани Восток встречается с Западом, что заметно не только в архитектуре, но и по гастрономической карте города. Местные сладости и выпечка не оставят равнодушными ни одного гостя города!

Дагестан

Незабываемые пейзажи Дагестана включают практически все: море, бурлящие реки и водопады, равнины и степи, высоченные живописные горы и древнейшие архитектурные сооружения. Отправляясь в путешествие по республике, можно составить «свой маршрут», выбрав то, что хочется посмотреть именно вам из сотни интересных мест. А закончить поездку лучше всего в городе Дербент, история которого насчитывает больше 2000 лет.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург хорош тем, что на него можно потратить два дня, две недели, два месяца и целую жизнь. В этом городе путешественники с самыми разными предпочтениями найдут что-то свое. Любители пляжного отдыха могут отправиться в Комарово (то самое, из песни). Поклонники искусства не упустят возможности заглянуть в Эрмитаж и Русский музей. А ценителей гастрономии покорит обилие уютных веранд и ресторанов с панорамными видами. Кстати, когда вы в другом городе, вам не нужно доплачивать за междугородние звонки и интернет. Повышенная тарификация — в прошлом! Поэтому можно провести для друзей онлайн-экскурсию по залам Зимнего Дворца, а позвонив маме рассказывать во всех подробностях про самую вкусную шаверму и легендарную пышечную на Большой Конюшенной.

Алтай

Горный Алтай считается одним из немногих экологически чистых уголков России. Трудно сказать, есть ли в нашей стране что-то красивее, чем сибирский горный массив. Телецкое озеро c голубой водой, гора Чертов палец и Семинский перевал – это настоящие чудеса природы, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Да, доехать до Алтая решится не каждый, особенно если вы путешествуете с детьми. Но с интернетом без доплат всегда есть, чем занять ребенка в дороге – мультики, аудиокниги и любимые песни всегда с собой.

Путешествовать не так сложно, если в руках есть смартфон и мобильный интернет. С Билайн вы всегда сможете проложить маршрут, загуглить адрес ближайшего кафе и написать весточку о новой покоренной вершине. А после насыщенного дня зависнуть в социальных сетях или посмотреть любимую передачу. Так как Билайн обо уже обо всем позаботился. Последние три года оператор постоянно увеличивает мощность сети во всех регионах России: в крупных городах, в небольших населенных пунктах, местах отдыха и туристических объектах*. Будьте на связи вместе с Билайн!

*c условиями предоставления услуг и зоной покрытия сети можно ознакомиться на www.beeline.ru