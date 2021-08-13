Дину Аверину наградят орденом Дружбы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нижегородские гимнастки Анастасия Максимова и Дина Аверина получат государственные награды за достижения на Олимпиаде-2020, которая недавно завершилась в Токио. Соответствующий указ президент подписал 6 августа, говорится на сайте главы государства.

В частности, гимнастку Анастасию Максимову наградят медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени». В составе российской команды по художественной гимнастике Максимова стала обладательницей серебряной медали в групповом многоборье.

Еще одну нижегородку Дину Аверину наградят орденом Дружбы: гимнастка выиграла «серебро» в личном многоборье Олимпиады. Это отличный подарок к дню рождения, который Дина и Арина праздную сегодня, 13 августа.

Всего государственные награды получат более ста российских спортсменов, показавших достойные результаты на прошедших Олимпийских играх.