Старинные дома начали сносить в квартале Церкви Трех Святителей

Старинные деревянные дома начали сносить в квартале Церкви Трех святителей в Нижнем Новгороде. Как сообщила градозащитница Анна Давыдова, ведется снос дома №18 по улице Новой.

Дом №18, а вместе с ним дома №16 и 16-а были включены в число выявленных объектов культурного наследия, но архитектурными памятниками таки не стали.

Как уточнил историк и активист Станислав Дмитриевский, ведущий научный сотрудник Института искусствознания Минкульта РФ, кандидат искусствоведения Григорий Смирнов в ходе проведения экспертизы выявил ценность зданий. Тем не менее, региональный минкульт провел свою экспертизу, которая не выявила исторической ценности этих зданий. Это значит, что старые деревянные дома могут быть снесены.

Дмитриевский добавил, что на месте домов, попадающих под снос, компания «Фрегат» может построить гостиницу. Совсем рядом располагаются здания, получившие статус объектов культурного наследия. Эти дома и прилегающую к ним территорию регулярно приводят в порядок в рамках «Том Сойер феста».