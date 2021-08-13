Государственно-частные приюты для животных могут открыть в Нижегородской области

Государственно-частные приюты для животных могут появиться в Нижегородской области. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на пресс-службу "Единой России".

Эксперты по вопросам обращения с безнадзорными и домашними животными провели круглый стол в Нижегородском регионе вчера, 12 августа. Они отметили, что уровень нижегородского законодательства в сфере защиты и содержания животных превышает уровни других регионов страны.

Помимо создания государственно-частных приютов предложено было проработать механизм оказания экстренной помощи животным, ввести регламент выгула домашних собак, как и в целом внести поправки в нижегородское законодательство и в ФЗ "Об ответственном обращении с животными".

– Для того, чтобы такие организации [государственно-частные приюты] оказывали действительно нужные услуги, спасали животных, необходимо дать чёткое понятие "приюта для животных", определить статус, установить критерии – чётко определить, каким должен быть приют, – утвердил руководитель Нижегородского благотворительного фонда защиты животных "Сострадание НН" Владимир Гройсман.

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