Сквер Красных Зорь в Нижнем Новгороде откроется осенью после благоустройства Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Сквер Красных Зорь в Нижнем Новгороде откроется после благоустройства осенью 2021 года. В настоящий момент в нём идут работы по нацпроекту "Жильё и городская среда". Сведениями на этот счёт поделились в администрации Московского района города.

В ведомстве также отметили, что срок сдачи объекта по контракту был назначен на 15 июля. К сегодняшнему дню общая готовность работ оценивается в 47%.

– Выполнен снос аварийных деревьев, вырублена дикорастущая поросль, территория распланирована, уложено чуть больше 50% брусчатки, положен асфальт под спортивную площадку и почти на 50% заасфальтирована велодорожка, – отчитались в районной администрации. – Причин, по которым подрядчик не успевает в срок сдать объект, много.

Глава Московского района Владимир Кропотин перечислил эти причины: недостаток рабочей силы, несвоевременное начало работ и "явная переоценка своих возможностей". В том числе, он обратил внимание на то, что сквер Красных Зорь – это самое большое общественное пространство из благоустраиваемых в этом году. Его площадь равна почти 34 тысячам "квадратов".

– Подрядчик обещает завершить работы до 1 октября, – сказал Владимир Кропотин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!