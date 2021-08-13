Сквер Красных Зорь в Нижнем Новгороде откроется осенью после благоустройства
Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
Сквер Красных Зорь в Нижнем Новгороде откроется после благоустройства осенью 2021 года. В настоящий момент в нём идут работы по нацпроекту "Жильё и городская среда". Сведениями на этот счёт поделились в администрации Московского района города.
В ведомстве также отметили, что срок сдачи объекта по контракту был назначен на 15 июля. К сегодняшнему дню общая готовность работ оценивается в 47%.
– Выполнен снос аварийных деревьев, вырублена дикорастущая поросль, территория распланирована, уложено чуть больше 50% брусчатки, положен асфальт под спортивную площадку и почти на 50% заасфальтирована велодорожка, – отчитались в районной администрации. – Причин, по которым подрядчик не успевает в срок сдать объект, много.
Глава Московского района Владимир Кропотин перечислил эти причины: недостаток рабочей силы, несвоевременное начало работ и "явная переоценка своих возможностей". В том числе, он обратил внимание на то, что сквер Красных Зорь – это самое большое общественное пространство из благоустраиваемых в этом году. Его площадь равна почти 34 тысячам "квадратов".
– Подрядчик обещает завершить работы до 1 октября, – сказал Владимир Кропотин.
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