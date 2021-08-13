Пешехода сбили насмерть в Выксе Нижегородской области 13 августа

Пешехода сбили насмерть в городе Выксе Нижегородской области сегодня, 13 августа. ДТП случилось глубокой ночью. Сведениями о трагедии поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 02:12. Сотрудники экстренных служб незамедлительно выехали на место. Оказалось, ДТП случилось на 12 километре трассы местного значения Выкса-Муром-Арзамас. Автомобиль совершил наезд на пешехода. Погиб мужчина 1982 года рождения.

Иные обстоятельства случившегося пока не сообщаются. Расследование продолжается.

Редакция "Комсомольской правды – Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и друзьями погибшего.

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