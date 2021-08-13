Режим ЧС введен в Дивеевском районе из-за лесных пожаров

На территории района распределены пожарные расчеты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Режим чрезвычайной ситуации введен в Дивеевском районе из-за опасности распространения пожара. Пламя движется со стороны заповедника в Мордовии, который полыхает уже больше недели.

Как сообщили в РФЯЦ -ВНИИЭФ со ссылкой на оперативный штаб, 12 августа из-за сильных порывов ветра ситуация заметно осложнилась – огонь сместился в сторону Дивеевского и Вознесенского районов. Пострадавших нет.

В Вознесенском районе ситуация осложнилась настолько, что жителей одного из сел уже готовы эвакуировать в безопасное место. Туда пригнали автобусы, в ближайших населенных пунктах подготовили места для временного размещения людей.

В настоящее время на территории обоих районов уже распределены пожарные расчеты. Часть сил и средств расставили по руслу реки Сатис, чтобы защитить ближайшие населенные пункты.

- Жители деревни Беленки Дивеевского района провели самоэвакуацию несмотря на то, что очагов возгорания там не зафиксировано, - рассказали в РФЯЦ со ссылкой на оперативный штаб.

Ведется постоянный мониторинг ситуации с пожаром в мордовском заповеднике. Минувшей ночью отряды Росгвардии и МЧС патрулировали территорию, велись наблюдения с беспилотника. В светлое время суток над мордовским заповедником работает авиация.