44 дома остались без света в Нижнем Новгороде 13 августа

44 дома остались без света в Нижнем Новгороде сегодня, 13 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ и частично затронули территорию двух районов города. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.
Автозаводский район:
С 09:00 до 17:00 света не будет в домах 20а по улице Толбухина, 1-8,10,11,13-15 по улице Блюхера, 1-29,2-28 по улице Курчатова.
Канавинский район:
С 08:00 до 16:00 без света остались жильцы домов 6,7,8,8/1,9 по улице Маршала Казакова.
Напомним, по той же причине свыше 150 домов осталось без света в Нижнем Новгороде 6 августа.
А 29 июля это коснулось жителей 21 улицы города.
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