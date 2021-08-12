Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде 12 августа

В ближайшие несколько часов в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

- По данным Верхне-Волжского УГМС, в ближайшие 1-3 часа в регионе начнутся дожди, - говорится в сообщении. – Такая погода сохранится в течение суток 13 августа. В связи с этим в регионе возможно возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Они могут быть связаны с увеличением числа ДТП, затруднением в работе транспорта и ЖКХ. Также возможны локальные подтопления, вызванные замусориванием ливневых стоков.

В период непогоды специалисты прогнозируют затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи и сельхозугодий. Также из-за дождя могут активизироваться оползневые процессы.