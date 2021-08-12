Две подпорные стенки у дорог отремонтируют в Приокском районе в августе 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Бетонные ограждения у дорог расположены в районе Мызы и остановки общественного транспорта “Площадь Жукова”.

- Ограждения находятся на видовых местах и предназначены для предотвращения оползней. Мы их приводим в порядок к 800-летию Нижнего Новгорода. Общий объем работ – около 530 квадратных метров, стоимость составила порядка 600 тысяч рублей, - подчеркнул глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Сейчас работы ведутся рядом с остановкой общественного транспорта «Площадь Жукова» в сторону ул. Ларина. Подпорную стенку в районе Мызы, которая идет вокруг трамвайного кольца, уже отремонтировали.

Организации предстоит отбивать старую штукатурку с поверхностей, минимум два вида грунтовки, оштукатуривание и окраска. Сначала подпорные стенки окрасят акриловым составом, а затем – фасадным. Ремонт бетонных ограждений планируется завершить в августе.

Изменения также заметили жители, которые стоят на остановках в ожидания транспорта.

Напомним, что озеленение города проводится на общественных пространствах и во дворах в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск». Также озеленение регулярно проводят дорожные службы при реконструкции, ремонте дорог и других работах.

Как сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации города, осенью на ул. Молодёжная запланирована высадка 64 лип, на пр. Свердлова - 24 кленов остролистных, также 35 сосен появятся на ул. Солнечная вокруг детской площадки, установленной в 2020 году.