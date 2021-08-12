Около 40 млн рублей хотят взыскать с Элады Горной и ее партнеров

Нижегородский Арбитражный суд получил иск с требованием взыскать деньги с жены экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Об этом сообщается в картотеке дел регионального Арбитражного суда.

Так, от Элады Горной хотят получить 21,513 млн рублей. Также иски на общую сумму в 17,9 млн подали к ее партнерам: Максиму Акатову, Павлу Акатову, Олегу Головко, Феликсу Верховодову. Соответствующие данные находятся в картотеке дел суда в общем доступе.

Иски подали в суд и зарегистрировали в среду, 11 августа. Позже суд назначит даты рассмотрения исков.

Напомним, что на супругу экс-мэра Нижнего Новгорода Эладу Нагорную завели уголовное дело. Супругу Олега Сорокина подозревают в уклонении от уплаты налогов на 200 миллионов рублей. Спустя год после того, как утихли страсти вокруг вынесения приговора экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину, в криминальной хронике замелькало имя его супруги Элады Нагорной. Главу крупной строительной компании заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму в 200 миллионов рублей.

А также, Элада Нагорная выплатила 215 миллионов рублей долга по налогам. Нижегородские следователи закрыли уголовное дело в отношении Элады Нагорной. Напомним, супругу бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина обвиняли в уклонении от налогов в особо крупном размере.