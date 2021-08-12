В Дзержинске по итогу 2021 года будет высажено более 24 тысяч саженцев деревьев и кустарников

Озеленение города проводится на общественных пространствах и во дворах в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск». Также озеленение регулярно проводят дорожные службы при реконструкции, ремонте дорог и других работах.

Как сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации города, осенью на ул. Молодёжная запланирована высадка 64 лип, на пр. Свердлова - 24 кленов остролистных, также 35 сосен появятся на ул. Солнечная вокруг детской площадки, установленной в 2020 году.

«Дзержинск – зеленый город, и мы должны сохранить и приумножить количество деревьев и кустарников, выработать правильный и своевременный уход за растениями. В последние годы были ужесточены требования по компенсационным высадкам, которые неизбежны при реконструкции дорог и благоустройстве, - сказал заместитель главы города Дзержинска Денис Дергунов. - В этом году часть растений пострадали от сильной засухи, тем не менее, нам удалось совместно с волонтерами отлить молодые деревца в парках, и сейчас они чувствуют себя лучше. Благодарю всех, кто помогал городским службам и вместе с ними поливал растения».

В результате осмотра туй в сквере перед Дворцом детского творчества экспертом лесхоза по зеленым насаждениям выяснилось, что несколько экземпляров растений повреждены грибковым заболеванием. Принято решение заменить пораженные деревья новыми крупномерными экземплярами. Грибковое поражение растений не опасно для людей и животных. Расположенные рядом деревья будут обработаны спецсредствами для предотвращения распространения заболевания.

Основной объем работ по озеленению города был выполнен в весенний период текущего года. Напомним, в апреле Дзержинск присоединился к Всероссийской акции «Кедры России»: в парках, на территории школ, больниц и детских садов были высажены 300 кедров. В мае в рамках всероссийской акции «Сад памяти» были высажены 80 берез на пр. Циолковского вдоль госпиталя ветеранов, 10 туй и одна ель в парке «Радуга». Также в рамках компенсационного озеленения были посажены 105 кленов остролистных на пр. Свердлова и 30 сосен в районе ул. Сухаренко д. 1б.

Весной более 21 тысяч сеянцев двухлетней сосны были высажены в черте дзержинских городских лесов. Активное участие в озеленении лесов принимают предприятия города и волонтеры. Осенью на территории городских лесов планируется высадить около 3000 сеянцев сосны на площади 1 гектар.