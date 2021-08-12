Движение по улице Героев Космоса ограничат в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги на улице Героев Космоса в Нижнем Новгороде с 20.00 13 августа до 05.00 16 августа. Причиной станут ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта затронет местный проезд между домами № 25А и №23 по ул. Героев Космоса. Сообщается, что объезд будет организован по проспекту 70 лет Октября или улице Гаугеля в обоих направлениях.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Для информирования водителей о прекращении движения будут установлены предупреждающие аншлаги и дорожные знаки на улице Гаугеля и проспекте Кораблестроителей.

Напомним, что движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги на улице Полярной в Нижнем Новгороде с 10.00 9 августа до 15.00 12 августа. Причиной станут ремонтно-восстановительные работы.