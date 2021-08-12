В августе «ТНС энерго НН» уведомило почти 10 тысяч должников об отключении электроэнергии

11 августа 2021г., г. Нижний Новгород. В августе 2021 года «ТНС энерго НН» направило должникам региона 9 906 уведомлений о возможном ограничении энергоснабжения. Суммарная задолженность по лицевым счетам указанных потребителей превышает 23,5 млн рублей.

В число получателей уведомлений попали владельцы лицевых счетов с долгом, превышающим 2-кратный норматив потребления, из них: 9 773 лицевых счета – частные жилые дома и квартиры в многоквартирных домах; 133 лицевых счета – гаражи, садовые домики и хозяйственные постройки.

При получении уведомления собственникам жилых домов и квартир необходимо в течение 20 дней в полном объеме погасить сумму задолженности. Владельцам гаражей, собственникам садовых домиков и хозяйственных построек – в течение 10 дней после получения квитанции с уведомлением. В случае неоплаты в отношении должников может быть введен режим полного ограничения подачи электроэнергии.

Потребителям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию и не имеют возможности погасить всю сумму долга сразу, «ТНС энерго НН» может предложить рассрочку. Для этого необходимо очно обратиться в Центр обслуживания клиентов.

Оплатить задолженность можно дистанционно:

• банковской картой на сайте «ТНС энерго НН» или с помощью мобильного приложения для iOS или Android;

• через Сбербанк Онлайн или автоплатеж;

• через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.

Клиенты, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут без комиссии совершить платеж через кассы в отделениях Почты России, в терминалах самообслуживания «ТНС энерго НН», терминалах и кассах Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго НН» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 39,3 тыс. юридических лиц и более 1,25 млн. лицевых счетов физических лиц. По итогам 2020 года компанией было реализовано 10,5 млрд. кВт*ч. электрической энергии.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2020 года составил 64,52 млрд кВт*ч.