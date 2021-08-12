Туристы забронировали все гостиницы на 800-летие Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на «Управление по туризму города Нижнего Новгорода».

Сейчас гостиницы, отели и хостелы заполнены уже на 90%. А по данным системы бронирования, с 19 по 22 августа в период проведения основных мероприятий к юбилею города — 100%.

- В Нижнем Новгороде проходит большое количество событийных мероприятий, направленных на привлечение молодежной аудитории. Город станет Новогодней столицей России, что также с положительной стороны повлияет на динамику турпотока, — отметили в управлении.

Точные сведения по увеличению турпотока за 2021 год специалисты Нижегородстата предоставят позже - во втором квартале 2022 года.

Напомним, что затраты на гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода составили 200 млн рублей. Как пояснил режиссер постановки Илья Авербух, не вся эта сумма была потрачена на гонорары артистам. Большая сумма уходит на декорации, световое оборудование и прочее, и гонорарная часть – это не основополагающая статья затрат, - подчеркнул постановщик.

По словам Олега Берковича, на гонорары звезд было потрачено 6% из этой суммы, то есть всего 12 миллионов рублей.