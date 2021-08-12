Кишечную палочку выявили в сливочном масле нижегородского производства

Специалисты Россельхознадзора выполнили анализ пробы масла на наличие бактерий Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Патогенные микроорганизмы обнаружили в пищевой продукции, произведенной в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Нижегородский референтный центр».

Сотрудники лаборатории референтного центра Россельхознадзора взяли пробу сливочного масла, произведенного в регионе. В ходе ее исследования специалисты выявили кишечную палочку. Компании-производителю выданы рекомендации по устранению нарушений.

Нижегородцам напоминают, что микроорганизмы в пище присутствуют всегда. С наступлением жаркой погоды опасные бактерии начинают усиленно размножаться. В связи с этим растет число зараженных кишечными инфекциями. Чтобы этого избежать необходимо внимательно смотреть сроки годности, правильно хранить продукты, подвергать их термической обработке.

Ранее сообщалось, что опасные бактерии нашли в куриных полуфабрикатах.