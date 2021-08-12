Автозаводскую линию метро могут продлить в Нижнем Новгороде

Власти Нижнего Новгорода рассматривают возможность продления Автозаводской линии метро. Об этом сообщает GiperNN со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Так, вопрос строительства будет поставлен после того, как появятся новые станции – на площади Сенная и в центре Сормова. Автозаводскую линию метро планируют построить от «Горьковской» до «Сенной», а также достроить Сормовско-Мещерскую линию. Если проект продления ветки одобрят, то нижегородском метро появится новая станция «Юго-западная». Она расположится за станцией «Парк культуры».

На сегодняшний день госэкспертиза уже одобрила проекты станций «Сенная» и «Волга». Однако, проектно-сметная документация на продление метро в сторону центра Сормова пока отсутствует, но выполнен проект закрепления технических зон.

Напомним, что метро пообещали достроить в Нижнем Новгороде.

Так, уже известно, что средства на строительство метро в Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде есть. Начал работ в Челябинске запланировано на 2022 год и стоимость работ оценивают около 40 млрд рублей. Следующим на очереди будет Нижний Новгород.