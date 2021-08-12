Три новых остановки общественного транспорта появятся в Нижнем Новгороде

Три новых остановочных пункта вводят в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация содержится в приказе регионального минтранса от 9 августа.

Одна такая остановка появится на улице Цветочной. Через нее будут проходить маршруты Т-31, А-41, А-63, А-80 и А-92.

Дополнительную остановку «Автостанция Сенная» вводят в районе площади Сенной. На ней будут останавливаться автобусы А-2, А-16, А-17, Т-24, А-28, А-40, Т-40, Т-45, А-45, А-52, А-58, А-62, А-64, Т-67, Т-74, Т-83, А-90 и Т-97, которые едут со стороны Верхних Печер в направлении площади.

Еще один остановочный пункт разместят в заречной части города рядом со станцией «Починки». С остановкой «Улица Новосельская» будут курсировать следующие маршруты: А-3, Т-24, А-51, Т-55, А-71, А-90.

Ранее сообщалось, что в областном центре вводят два новых автобусных маршрута.