Второй «IT-Куб» откроют на базе Княгиниского университета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Княгининский университет и администрация Воротынского городского округа подписали соглашение 10 августа 2021 года об открытии центра цифрового образования детей «IT-Куб». Теперь он станет вторым центром.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, Воротынский центр цифрового образования детей откроется в 2022 году.

- Всего до 2024 года в регионе планируется открыть еще четыре таких образовательных центра. На каждый центр выделяется федеральная субсидия в размере 12 миллионов рублей. Региональное софинансирование составляет 4 процента. Обучение в «IT-кубах» проводится бесплатно, - сказала Ольга Петрова.

Напомним, что «IT-куб» – федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в области IT. Это инновационный формат занятий с детьми в возрасте от шести лет с полным погружением в интернет-технологии, программирование, робототехнику.

Так, дети не просто изучают информационные технологии, но и создают программные проекты. Причем эти проекты имеют конечный результат: например, готовый сайт, мобильное приложение или программа сетевой безопасности.