Электричество частично отключат в четырех районах Нижнего Новгорода 12 августа. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Электричество отключат частично в четырех районах Нижнего Новгорода. Без света останутся около 30 домов, сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Приокском районе без электричества останутся дома № 16,18,20,22 по улице Жукова и дома №3,4,5,7 по улице Военных Комиссаров. Свет обещают дать в 17 часов.

В Канавинском районе от электричества отключат всего два дома – на Советской, 15 и Романова, 2. Плановые работы будут вестись с 9:00 до 17:00.

В Советском районе отключение электричества затронет достаточно большое количество домов. До 13:00 света не будет по следующим адресам: улица Ошарская,79-91а, улица Ломоносова,16,21-27.

В Нижегородском районе весь рабочий день с 9 до 18 часов не будет света на улице Большой Покровской,19,19б,19д,19а и улице Октябрьской, 4,4а,6.

Отключения связаны с проведением плановых работ на электросетях.