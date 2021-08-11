Почти 50% нижегородских домов получили паспорта готовности к зиме

В Нижегородской области почти 50% домов получило паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция.

Так, сегодня паспорта готовности уже получило около 15 тыс. многоквартирных домов из имеющихся в регионе 30 574.

- В частности, в Советском районе Нижнего Новгорода уже в 600 многоквартирных домах прошла промывка и опрессовка систем отопления. Сегодня мы проверяем документацию и ход этих работ в доме №1 по улице Романтиков. От того, насколько качественно будут выполнены работы, зависит стабильность прохождения отопительного сезона, - рассказал заместитель начальника Нижегородского отдела Государственной жилищной инспекции Максим Картунов.

Известно, что всего домоуправляющая компания обслуживает 39 многоквартирных домов в Советском районе. Промыто и опрессовано оборудование в 32 из них, на которые уже подготовлена документация. Все работы планируется завершить до конца августа. Подтверждением того, что все регламентные работы проведены, является наличие у МКД паспортов готовности к отопительному сезону.