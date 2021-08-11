Фестиваль скоростей «Русские крылья» пройдет в Чкаловске

Фестиваль скоростей «Русские крылья» состоится 14 августа в Чкаловске. Об сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, мероприятие пройдет в музейном квартале по адресу г. Чкаловск, улица Чкалова, 4.

Участников фестиваля ждет авиашоу «Мне сверху видно все!». Летчики повторят легендарные фигуры высшего пилотажа, которые выполнял в свое время Валерий Чкалов. Кроме того, в акватории Горьковского моря пройдет водный марш-парад скоростных судов «На стыке двух стихий». Организаторы также приготовили выставку «#PROтехно», на которой будут представлены экспонаты в сфере робототехники, авиа- и ракетомоделирования. Любителей спорта ждет парусная регата, «Кубок Чкалова» по тайскому боксу и турнир силового экстрима.

На фестивале также будет организована гастрономическая программа «ЗдравПит» и тематические зоны: граффити-мастерская и семейный парк активного отдыха.

Подробную информацию о фестивале можно найти на официальных сайтах города и мероприятия. Фестиваль пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.