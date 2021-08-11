Автобусные маршруты А-50 и Т-99 вводят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Два новых автобусных маршрута появятся в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация содержится в приказе регионального минтранса от 9 августа.

Так, муниципальный маршрут с порядковым номером А-50 будет курсировать от станции метро «Парк Культуры» до аэропорта «Стригино» с остановками: Площадь имени Киселева, Улица Лескова, Торговый центр, Продовольственный магазин, Улица Турнирная, Больница № 40, Улица Минеева, Улица Академика Павлова, Больница № 13, Медсанчасть, Малышево, Питомник, Улица Ореховская, Поселок Мостоотряда, Музей авиаторов, По требованию, Станция «Стригино».

Протяженность маршрута составит 9,4 километра и 10,1 километр в обратном направлении.

Еще один муниципальный маршрут с номером Т-99 будет передвигаться между улицей Ореховской и Новостригинским кладбищем с промежуточными остановками: Улица Ореховская, Поселок Мостоотряда, Поселок Стригино, Стригинский бор, Улица Рельсовая, Поселок Гнилицы, Улица Новополевая, Улица Петрозаводская, Сады, Новостригинское кладбище. Его протяженность составит 6,4 километра и 6,6 километра в обратном направлении.

Соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов Нижнего Новгорода внесены 10 августа.