Крокодила на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде обновили Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Уличные художники обновили знаменитое граффити с изображением крокодила на Канавинском мосту. В работе принимали участие около десяти человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Более 1000 фасадов в городе приводится в порядок, ремонтируются мосты, дороги, благоустраиваются общественные пространства. К сожалению, на обновленных объектах иногда появляются надписи и рисунки, не представляющие никакой ценности, это обычный вандализм. Для тех уличных художников, которые хотят оставить свой рисунок на городских объектах, сейчас рассматриваем возможность создания определенного пространства. Такой опыт есть и за рубежом, например, в Нью-Йорке», – отметил Юрий Шалабаев.

Впервые изображение крокодила появилось на мосту в 2006 году, потом его закрасили, а в 2018 году в первый раз восстановили.

- Для нас важно было, что это уже исторический объект, нижегородцы к нему привыкли, туристы ему радуются. Когда предложили сделать большую акцию с привлечением волонтеров, мы сразу согласились, – поделилась руководитель общественной организации «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Так, благодаря общим усилиям, восстановить изображение удалось всего за неделю.

Напомним, что в Нижнем Новгороде появится перечень объектов для стрит-арта. Реестр предложил создать мэр города, который поможет уличным художникам выбрать необходимую именно для них площадку для творчества.