Центры наставничества намерены открыть во всех районах Нижегородской области

Благотворительный фонд «Жизнь без границ» планирует открыть центры наставничества во всех районах Нижегородской области. С этой целью фонд подписал соглашение о сотрудничестве с региональным штабом общественной поддержки партии «Единая Россия», сообщается на сайте партии.

Как рассказала руководитель фонда Марина Ефимова, во время пандемии сотрудники фонда вместе с волонтерами раздали 2,5 тысяч продуктовых наборов людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. С той поры фонд продолжает сотрудничество с партией.

- Участие в данном проекте нам нужно для того, чтобы мы имели возможность быть услышанными. Чтобы мы могли выходить со своими предложениями, касающимися детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, детей, которые живут в детских домах. Для того, чтобы можно было открывать центры наставничества, как «Хулиганодом», не только в Нижнем Новгороде, - добавила Ефимова.

Глава региона и секретарь НРО партии Глеб Никитин отметил, что взаимодействие с активными гражданами, общественными организациями и профессиональными сообществами — одно из важнейших направлений работы партии.