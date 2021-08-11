Мошенники под видом сотрудников МЧС навязывают нижегородцам противопожарные датчики

Очередную схему мошенничества выявили в Нижегородской области. Неизвестные в гражданском или в одежде, похожей на форму МЧСников, представляются сотрудниками ведомства и просят впустить в квартиру для проверки соблюдения требований пожарной безопасности. Оказавшись внутри, они навязчиво предлагают дорогостоящее оборудование, в том числе противопожарное. В последнее время нижегородцы все чаще сообщают в МЧС о подобных методах выманивания денег.

- Главное управление МЧС России по Нижегородской области напоминает, что сотрудники МЧС при проведении любых проверок или профилактических мероприятий находятся в форменной одежде и при общении с гражданами должны представиться и предъявить служебное удостоверение, - уточнили в ведомстве.

Также нижегородцам следует помнить, что сотрудники МЧС не занимаются продажей противопожарных и газовых датчиков, прочего оборудования. В случае, если подозрительные лица выдают себя за сотрудников МЧС и предлагают что-то купить, необходимо срочно обратиться в полицию по каналу «102».