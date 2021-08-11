Главного энергетика нижегородской «Дирекции по строительству» арестовали за взятку

Главного энергетика АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» арестовали за получение взятки в особо крупном размере от поставщика стройматериалов для строительства корпусов «Школы 800». Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

Как утверждает следствие, с октября прошлого года по июль 2021 года главный энергетик получил от гендиректора общества с ограниченной ответственностью по производству строительных металлических конструкций, изделий и их частей взятку в виде автомобиля «Mercedes-Benz E200» за 6,5 млн рублей и еще 600 тысяч за способствование в заключении договоров субподряда между обществом и строительной компанией на строительство школ в Автозаводском, Нижегородском и Сормовском районах.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 6 ст. 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере. Суд уже удовлетворил ходатайство СК о его заключении под стражу.

Напомним, что начальник судостроительного завода в Нижнем Новгороде был задержан за взятку. Сумма полученной взятки составила 152 тысячи рублей.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 7 статьи 204 УК РФ. Уточняется, что сейчас АО «Судостроительный завод «Волга» выполняет предназначенный для ВМФ РФ госзаказ на строительство военного судна. Для выполнения заказа был привлечен субподрячик, с руководителя которого начальник АО «Волга» требовал взятку за проведение приемки работ и установление сотрудничества с компанией.