Сильная гроза надвигается на Нижний Новгород 11 августа

Сильная гроза надвигается на Нижний Новгород. Соответствующее предупреждение распространило ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

- В ближайшие 1-3 часа 11 августа в Нижнем Новгороде ожидается сильная гроза, - предупредили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». – Такая же погода сохранится ночью 12 августа.

Как говорится в предупреждении, в период грозы нижегородцам рекомендуют держаться подальше от электропроводки и антенн. Также не стоит пользоваться бытовыми и электроприборами, обычными и сотовыми телефонами.

- Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями, - предупреждают спасатели. - Держитесь подальше от высоких металлических конструкций и постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Кроме того, во время грозы нельзя купаться в водоемах.