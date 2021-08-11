Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 15:59

Сильная гроза надвигается на Нижний Новгород 11 августа

Экстренное предупреждение объявлено в регионе
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сильная гроза надвигается на Нижний Новгород. Соответствующее предупреждение распространило ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

- В ближайшие 1-3 часа 11 августа в Нижнем Новгороде ожидается сильная гроза, - предупредили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». – Такая же погода сохранится ночью 12 августа.

Как говорится в предупреждении, в период грозы нижегородцам рекомендуют держаться подальше от электропроводки и антенн. Также не стоит пользоваться бытовыми и электроприборами, обычными и сотовыми телефонами.

- Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями, - предупреждают спасатели. - Держитесь подальше от высоких металлических конструкций и постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Кроме того, во время грозы нельзя купаться в водоемах.