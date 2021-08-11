Автобусный маршрут №89 в Нижнем Новгороде станет социальным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Маршрут №89 изменил вид перевозок по постановлению министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Его новое название: А-89 «Поселок Новая стройка – Улица Памирская».

Автобус будет следовать через остановки: «Поселок Новая стройка», «Улица Майская», «Платформа «Чаадаево», «Улица Чаадаева», «Стадион «Полет», «Улица Ярошенко», «АО «Сокол», «Улица Рябцева», «Улица Красных Зорь», «Улица Березовская», «Улица Актюбинская», «Металлургическая», «Масложиркомбинат», «Улица имени Героя Степанова», «Сормовский поворот», «ТПУ «Канавинский», «Московское шоссе», «Тоннель Московского вокзала», «Площадь Революции», «Центральный рынок», «Улица Долгополова», «Улица Григорьева», «Улица Июльских дней», «Больница №2», «Управление железной дороги», «Станция метро «Ленинская», «Проспект Ленина», «Площадь Комсомольская», «Улица Молитовская», «Пивзавод «Волга», «Улица Голубева», «Школа-интернат», «Переулок Вайгач», «Магазин «Водник», «Улица Баумана».

Протяженность такого маршрута составит 18 км, а работать на нем будут семь автобусов большой вместимости.

Напомним, что троллейбусный маршрут №1 «Троллейбусное депо - Вокзал» снова запустят в Дзержинске Нижегородской области.

Троллейбусный маршрут №1 был открыт еще в апреле 1976 года и проработал вплоть до мая 2013 года. Обновленный маршрут изменили с учетом перераспределившегося пассажиропотока. Его протяженность составит 5,3 км.