Сквер Свердлова благоустроят к октябрю 2021 года

Сквер имени Я.М. Свердлова благоустроят в сентябре 2021 года. Он расположен рядом с улицей Большая Покровская в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

Так, в порядок приведут территорию за отелем Mercure, сейчас там находится пустырь. Реконструкция началась в мае 2020 года, тогда в порядок привели площадь между Большой Покровской, Октябрьской и Алексеевской.

В мае 2021 года компания ООО «Горстрой» выиграла аукцион на право проведения благоустройства второй очереди данной территории. Она предложила за свои услуги 54,7 млн рублей. Все работы подрядчик выполнит к октябрю 2021 года.

В общественном пространстве создадут зону для проведения культурных мероприятий, место для занятия спортом с уличными тренажерами, а детский городок. Для лучшего освещения сквера смонтируют дополнительные фонари.

Уже сейчас ООО «Горстрой» установила забор перед началом второго этапа работ и закрыла стволы деревьев каркасами.

Напомним, что сквер на площади Горького открылся после реконструкции в Нижнем Новгороде. Глава города также отметил, что подрядчик полностью сохранил планировку пространства. Причиной этому стало как тот факт, что сквер является объектом культурного наследия регионального значения, так и то, что во время общественных обсуждений горожане просили сохранить привычный вид сквера.

Примечательно, что украшениями благоустроенной территории стали ажурные белые конструкции с цитатами из произведений Максима Горького.