Число «черных ассенизаторов» сократилось после запуска станции на Автозаводе

В Нижнем Новгороде по итогам первого полугодия 2021 года вырос объем легально утилизированных канализационных стоков от частных домов. Нижегородская станция аэрации и станция приема в Автозаводском районе, которая начала работу в марте прошлого года, приняли около 26 миллионов литров стоков. Этот показатель в три раза больше объема стоков, принятых за аналогичный период 2019 года.

Почти 9,5 миллионов литров приняла станция в Автозаводском районе на улице Красных Партизан. Для того чтобы утилизировать канализационные стоки легально, а не сливать в водоемы, на рельеф или в ливневую канализацию города, за указанный период станцию посетили около 3 тысяч ассенизаторских машин. Это в полтора раза больше показателей первого полугодия прошлого года, когда станция только открылась. Сейчас, после перерыва на профилактическое обслуживание, проводимое в июле-начале августа, она снова начала принимать стоки.

Нижегородскую станцию аэрации, которая до прошлого года была единственной официальной точкой приема стоков, за первое полугодие 2021 года посетило 2837 машин для слива 16,5 миллионов литров.

Новая станция расположена недалеко от частного сектора, откуда перевозчики и везут сточные воды. Для слива на станции оборудованы специальные «окна», сам процесс слива не занимает много времени. При этом станция блокирует неприятные запахи. Стоки разбавляются водой и отправляются в централизованную систему канализации, откуда попадают на Нижегородскую станцию аэрации для очистки.

Дополнительным преимуществом для ассенизаторов является и то, что сливать сточные воды они могут как на станции аэрации, так и на новой автоматизированной станции по одному разрешению. Для этого им необходимо предоставить в Нижегородский водоканал данные машин и водителей, а также адреса, с которых собираются стоки. После этого выдается разрешение на слив сразу на две станции.

Напомним, в марте 2020 года была запущена станция в Автозаводском районе. Новая станция соответствует всем экологическим требованиям, она полностью автоматизирована, позволяет осуществлять идентификацию перевозчика (с помощью электронных карт доступа), вести учет количества и химических параметров сточных вод. Для защиты от вандалов и контроля работы станция оборудована системой видеонаблюдения. Сливать сточные воды на ней могут одновременно две машины, после чего стоки по коллектору идут на очистку на станцию аэрации.

Справка

АО «Нижегородский водоканал» — одно из крупнейших предприятий Российской Федерации в области водоснабжения и водоотведения. Нижегородский водоканал обслуживает более 1,3 миллиона потребителей в г. Нижний Новгород и Кстовском районе. Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 3500 километров. Среднее количество поставляемой питьевой воды составляет 130 миллионов кубических метров в год. Водоснабжение нагорной части Нижнего Новгорода осуществляется двумя водопроводными станциями «Слудинская» и «Малиновая гряда» с водозаборами из реки Ока. Заречную часть города снабжает водой Ново-Сормовская водопроводная станция с водозабором из реки Волга. Существующие на Нижегородском водоканале схемы очистки поверхностных вод позволяют получать гарантированное качество питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН. Очистка сточных вод производится на Нижегородской станции аэрации. Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения, составляет более 250 миллионов кубических метров в год. Предприятие является членом Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.