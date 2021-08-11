В Сарове простились с легендарным физиком Юрием Трутневым

Легендарного физика, создателя основ современного ядерного оружия, академика РАН Юрия Трутнева с воинскими почестями похоронили в городе Саров Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.

- Трудно поверить, что Юрия Алексеевича нет с нами. Он до последнего дня активно работал. Был человеком абсолютно принципиальным и требовательным, прежде всего к себе. Нам всем повезло, что посчастливилось работать с Юрием Алексеевичем. Давайте вспомним, что именно Юрий Алексеевич вместе с коллегами созданием термоядерного заряда обеспечил мир нашей стране. Вечная память великому ученому и настоящему патриоту, — подчеркнул на похоронах первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Также в траурном мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент Российской академии наук Александр Сергеев, представители Министерства обороны России, сотрудники и ветераны РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также местные жители Сарова.

Напомним, что легендарный физик, академик РАН Юрий Трутнев умер в Нижегородской области. Он ушел из жизни 6 августа в возрасте 94 лет.

Юрий Трутнев был одним из крупнейших российских учёных и ведущих специалистов по созданию ядерных и термоядерных зарядов. С 1999 года он работал первым заместителем научного руководителя Российского федерального ядерного центра.