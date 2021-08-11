Троллейбусный маршрут возобновили спустя восемь лет в Дзержинске

Троллейбусный маршрут №1 «Троллейбусное депо - Вокзал» снова запустят в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

Так, с 1 сентября троллейбус будет следовать с остановками в прямом направлении: «Водоканал», «Пл. Свободы», «Пл. Маяковского», «Проспект Чкалова», «Пл. Ленина», «Проспект Ленина», «Бульвар Победы», «Больница №13»; в обратном направлении: «Ул. Грибоедова», «Больница №13», «Бульвар Победы», «Проспект Ленина», «Пл. Ленина», «Проспект Чкалова», «Пл. Маяковского», «Школа №10», «Пл. Свободы», «Водоканал».

- Многие, я думаю, помнят, что этот маршрут не просто так носит такой номер – это был первый маршрут, который начал ходить в Дзержинске. Случилось это в 1976 году. И вот, спустя почти полвека, маршрут получает второе рождение, - отметил глава города Дзержинска Иван Носков на своей странице в социальных сетях.

Троллейбусный маршрут №1 был открыт еще в апреле 1976 года и проработал вплоть до мая 2013 года. Обновленный маршрут изменили с учетом перераспределившегося пассажиропотока. Его протяженность составит 5,3 км.

Напомним, что движение транспорта по улице Совнаркомовской и Волжской набережной в Нижнем Новгороде будет приостановлено до 15 августа в связи в ремонтными работами.

Ограничение будет действовать с 17:00 11 августа до 23:59 14 августа. На Волжской набережной это касается участка дороги от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура, а на улице Совнаркомовской – участка от Волжской набережной до улицы Самаркандской.

А также, проект реконструкции нижегородской станции аэрации передали на экспертизу. Благодаря реализации этого проекта удастся минимизировать негативное воздействие на Волгу. В июле проект был передан на экологическую экспертизу в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. В дальнейшем его планируется реализовать в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».