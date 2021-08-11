Генеральная репетиция гала-шоу на водной сцене к 800-летию Нижнего Новгорода состоится 20 августа

Генеральная репетиция гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода состоится накануне праздника, 20 августа. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной готовящемуся мероприятию, которая прошла накануне в «Арсенале».

- Вход туда будет свободный, и посмотреть смогут все желающие, - пояснил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Как рассказал постановщик шоу Илья Авербух, репетиции идут уже сейчас, но пока они проходят в университете им. Лобачевского, а с 16 августа артисты будут репетировать на сцене.

- Самое важное технически – распределиться по сцене и поймать темпоритм всего этого действа, чтобы это не было гала-концертом, а именно одна сцена переливалась в другую.