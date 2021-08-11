Сцена гала-шоу не будет повторно использоваться после 800-летия Нижнего Новгорода

Конструкцию на Нижневолжской набережной разберут к началу сентября. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сцена, на которой пройдет главное событие 800-летия Нижнего Новгорода, не будет использоваться повторно. Об этом сообщил министр культуры Олег Беркович во время пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику.

- Это та сцена, которая ставится один раз на большое мероприятие, которое посмотрит десятки миллионов человек. Это сборная конструкция, которую очень долго рассчитывали, прежде чем начать его монтировать, - пояснил он.

Кроме того, сцена была смонтирована на причале, который обычно используют для швартовки пассажирские суда.

- Мы доставляем некоторые неудобства речникам, заняв их причал. Они вернутся на этот причал в самом начале сентября, когда мы демонтируем сцену, - подчеркнул министр.

Напомним, гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода состоится 21 августа. Основной праздник пройдет на водной сцене напротив Речного вокзала, но также мероприятия будут проходить во всех районах города. Все это будут транслировать по Первому каналу.

Подробнее о программе мероприятий на 800-летие Нижнего Новгорода можно почитать здесь.