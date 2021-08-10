Строительство двух детских садов завершилось в Нижнем Новгороде. Речь идёт об учреждениях в Сормовском и Приокском районах города. Информацией об этом поделились в NewsRoom24 со ссылкой на департамент строительства и капитального ремонта Нижегородской области.

Детский сад в Приокском районе, в ЖК "Гагаринские высоты", рассчитан на 280 мест. Сдать этот объект планировалось ещё в 2020 году, но по вине подрядчика сроки были сорваны. Организация получила штраф за свою ошибку. Общая стоимость строительства этого дошкольного образовательного учреждения составила 232 миллиона рублей.

Второй детский сад, в Сормовском районе Нижнего Новгорода, возле дома №54 по проспекту Кораблестроителей, рассчитан на 290 мест. Это трёхэтажное здание с бассейном. Сумма строительства равна 230 миллионам рублей. Сроки также были упущены.

Приём воспитанников начнётся сразу после поставки оборудования и получения лицензии на осуществление образовательной деятельности.

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