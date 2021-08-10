Улицу Совнаркомовскую и Волжскую набережную перекроют в Нижнем Новгороде до 15 августа. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Совнаркомовской и Волжской набережной в Нижнем Новгороде будет приостановлено до 15 августа в связи в ремонтными работами. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничение будет действовать с 17:00 11 августа до 23:59 14 августа. На Волжской набережной это касается участка дороги от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура, а на улице Совнаркомовской – участка от Волжской набережной до улицы Самаркандской.

– На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – добавили в департаменте. – Объезд зоны работ будет организован по прилегающим улицам.

Специалисты ведомства призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!