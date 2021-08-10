Движение по улице Красносельской изменится в Нижнем Новгороде с 31 августа. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Схема движения транспорта по улице Красносельской в Нижнем Новгороде изменится с 31 августа. Это касается участка дороги у дома №168/2 по улице Ильинской. О своём решении сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Оно было принято ради повышения пропускной способности указанной зоны и улучшения дорожной ситуации на площади Лядова.

– На этом участке улицы при движении со стороны площади Лядова будет введено разделение движения по полосам: из правой полосы будет организовано движение только направо, а по левой полосе – в прямом направлении, – поделились в МКУ "ЦОДД". – Для информирования водителей будут установлены соответствующие дорожные знаки и нанесена разметка.

В ведомстве также добавили, что на участке запретят остановку и стоянку машин.

– Для удобства водителей, поворачивающих на улицу Ильинскую, на светофоре установят дополнительную секцию, разрешающую постоянный поворот направо независимо от сигналов основного светофора, – заверили в МКУ "ЦОДД".

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