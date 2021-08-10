Проект реконструкции Нижегородской станции аэрации принят на экологическую экспертизу

Нижегородский водоканал по поручению администрации Нижнего Новгорода и при поддержке правительства региона закончил разработку проекта комплексной реконструкции станции аэрации, предусматривающего минимизацию негативного воздействия на Волгу. В июле проект, который будет реализован в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», передан на экологическую экспертизу в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Полная реконструкция позволит сооружениям, которые были построены еще в 1974 году и спроектированы под действующие на момент строительства нормативы (преимущественно для очистки хозяйственно-бытовых, а не промышленных стоков), работать в соответствии с современными нормами очистки сточных вод

- Сейчас основная часть загрязняющих веществ, в том числе нефтепродукты, никель, кобальт, фториды, аммоний-ион поступают на очистные сооружения от промышленных предприятий города, которые не соблюдают установленные нормативы для состава сточных вод, - отмечает начальник Нижегородской станции аэрации Сергей Солтан. – И это общая проблема для регионов России, в связи с чем с 1 июля 2020 года Постановлением Правительства РФ по всей стране, в том числе и в Нижнем Новгороде, изменен порядок расчета платы за сброс загрязняющих веществ в водный объект для юридических лиц, который обязывает предприятия нести большую финансовую нагрузку за негативное воздействие на экологию.

Только за 2020 год водоканалом было зафиксировано более 8,6 тысяч превышений нормативов по составу сточных вод, причем в отдельных случаях предельно допустимые значения были превышены в 143 раза. Полная реконструкция станции аэрации поможет многократно улучшить качество очистки сточных вод, сбрасываемых в Волгу, в том числе и от промышленных отходов, так как в проект заложено внедрение новых технологий очистки в соответствии с действующими нормативами на сброс. Также предусматриваются изменения в технологической схеме обработки осадков, что минимизирует потенциальный вред для экологии.

Напомним, за последние пять лет была проведена модернизация отдельных этапов очистки, например, аэротенков очистных сооружений с заменой системы подачи активного ила, цеха механического обезвоживания осадка, хлораторной, а также химико-бактериологической лаборатории.

Справка

Нижегородская станция аэрации – сооружения, проводящие очистку хозяйственно-бытовых стоков Нижнего Новгорода и Бора. Очистка стоков проводится в несколько этапов, включающих механическую очистку, отстаивание, биологическую переработку с помощью полезных бактерий и обеззараживание. Очищенная вода поступает в Волгу, тем самым замыкая городскую экологическую цепочку круговорота питьевой воды.