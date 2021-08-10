Нижегородцам предложили переименовать площадь Лядова

Представители мэрии Нижнего Новгорода решили узнать мнение горожан о том, какое название подошло бы для площади Лядова. Опрос по данной теме размещен на сайте городской администрации.

Нижегородцы могут проголосовать за один из предложенных вариантов:

- площадь Лядова;

- площадь Монастырская; - площадь Крестовоздвиженская.

Опрос будет проводиться до 31 августа.

Авторы инициативы свою просьбу объяснили тем, что площадь ранее носила название Монастырская (Крестовоздвиженская) в честь Крестовоздвиженского монастыря. Позднее площадь была названа в честь большевика М.Н. Лядова, который никогда не жил в нашем городе. По мнению активистов, площадь пытаются переименовать аж с 1993 года.

- Решение о переименовании улиц, площадей, скверов и других объектов принимается коллегиально с учетом мнения общественности, - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Для переименования площади или улицы необходимо, чтобы такое решение приняли сначала в районной комиссии, затем в городской комиссии. В случае получения положительного решения, проводятся общественные обсуждения. Результаты этих обсуждений передают в городскую Думу для принятия окончательного решения.