Дзержинские спортсмены выступят на Паралимпийских играх в Токио

На днях в Токио завершились Летние Олимпийские игры 2020 года, а уже совсем скоро, 24 августа, там же стартуют Летние Паралимпийские игры. В составе сборной России там выступят и спортсмены дзержинской СШОР «Заря» – легкоатлеты Андрей Вдовин и Дмитрий Сафронов под руководством тренера Галины Кошелевой и пловцы Никита Казачинер и Даниил Смирнов, которых тренируют Дмитрий Солдатов и Денис Дорогаев.

«Наша дзержинская команда – исключительное сочетание молодости и опыта. Андрей и Дмитрий, например, уже титулованные спортсмены, имеющие награды самого высокого уровня. А Никите и Даниилу нет еще и 20 лет, и их, я уверен, ждет блестящая спортивная карьера. Ребята в отличной спортивной форме, и благодаря тому, что они тренируются в Дзержинске у наших же дзержинских тренеров, я регулярно встречаюсь с ними и вижу высокий уровень спортивной подготовки. Не сомневаюсь, что они смогут продемонстрировать его на играх в Токио», - отметил глава города Иван Носков на своей странице в социальной сети.

Вчера с членами паралимпийской команды России перед их отъездом на соревнования провел традиционную встречу по видеосвязи Президент РФ Владимир Путин. В ней принял участие и Андрей Вдовин, находящийся сейчас вместе с другими членами сборной команды по легкой атлетике и пулевой стрельбе на базе в Новогорске.

«Уверен, что предстоящие Паралимпийские игры будут особенными для каждого из нас. Несмотря на перенос соревнований на целый год, мы все равно продолжали готовиться, ездили на сборы, принимали участие в соревнованиях, и это, безусловно, положительно скажется на нашей подготовке к Токио. Наша сборная готова к этим играм так, как никогда ранее, она покажет максимально возможные силы и вернется с победой!» - рассказал Андрей Владимиру Путину во время прямой линии.

Напомним, Летние Паралимпийские игры в Токио должны были состояться в прошлом году, но были перенесены на 2021 год и пройдут с 24 августа по 5 сентября. Игры включат соревнования по стрельбе из лука и пулевой стрельбе, легкой атлетике, бадминтону, бочче, гребле на байдарках и каноэ, велоспорту, конному спорту, плаванию, голболу, дзюдо, фехтованию, теннису на колясках и др.